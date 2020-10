Stand: 30.10.2020 12:09 Uhr Verden: Schüler fordern besseren Schutz vor Corona

Schüler aus dem Raum Verden haben eine Online-Petition gestartet, in der sie strengere Corona-Schutzmaßnahmen an den Schulen fordern. Sie bemängeln, dass sie mit meist über 20 Personen in kleinen Klassenzimmern ohne Abstand sitzen müssten und befürchten, sich dort mit dem Virus zu infizieren. 650 Gleichgesinnte haben die Petition bereits unterschrieben. Landrat Peter Bohlmann (SPD) antwortete, dass er die Ursache für die zweite Welle eher im privaten Bereich und nicht in Schule oder im Schülertransport sehe. Eine Rückkehr zum wechselweisen Gruppenunterricht lehne er daher ab.

