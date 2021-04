Stand: 14.04.2021 12:24 Uhr Verden: Finanzbeamter wegen Millionenbetrug vor Gericht

Von Donnerstag an muss sich ein Mitarbeiter des Finanzamts Syke vor dem Landgericht Verden. Ihm wird vorgeworfen, Steuergelder auf das eigene Konto überwiesen zu haben. Er wollte damit offenbar seine Spielschulden bezahlen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 29-Jährigen das Vergehen in 81 Fällen vor. Insgesamt soll der Angeklagte so knapp eine Million Euro abgezweigt haben. Laut Staatsanwaltschaft gelang ihm die Transaktion, indem er mithilfe von rechtswidrig ausgestellten Gutschriften die Geldbeträge von der niedersächsischen Landeshauptkasse auf sein eigenes Konto verschob. Aufgeflogen waren die Taten durch die Kontrollmitteilung eines Bankhauses nach dem Geldwäschegesetz. Ursprünglich hatte sich das Amtsgericht mit dem Fall beschäftigt, weil dem Angeklagten aber eine Haftstrafe von mehr als vier Jahren droht, wird er jetzt vorm Landgericht verhandelt.

