Stand: 06.07.2022 17:48 Uhr Verden: 55-Jährige in Wohnung lebensgefährlich verletzt

Eine 55-jährige Frau ist in Verden in einer Wohnung lebensgefährlich verletzt worden. Tatverdächtig sei ein 75-Jahre alter Mann, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Gegen ihn werde wegen versuchten Totschlags ermittelt. Die Tat ereignete sich am Dienstag im Stadtteil Borstel in der Straße Schwarzer Berg. Ein Nachbar in dem Mehrfamilienhaus habe den Rettungsdienst gerufen. Die 55-Jährige sei mittlerweile außer Lebensgefahr. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Weil die Voraussetzungen für einen Haftbefehl aber nicht erfüllt waren, kam er wieder frei, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Mann sei aber weiter tatverdächtig, die Ermittlungen gegen ihn würden fortgesetzt, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei Verden bittet etwaige Zeugen, sich unter der Rufnummer (04231) 8060 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.07.2022 | 07:30 Uhr