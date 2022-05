Stand: 06.05.2022 17:58 Uhr Verden: 34-Jähriger durch Schuss aus Schrotflinte verletzt

In Cluvenhagen im Landkreis Verden ist am Donnerstagabend ein 34-Jähriger durch einen Schuss aus einer Schrotflinte schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Schuss vermutlich von einem 69-Jährigen abgegeben, der in einer anderen Wohnung desselben Hauses wohnt. Der jüngere Mann sei aufgrund der schweren Verletzungen am Bein in eine Klinik gefahren worden. Beamte der Polizei Verden nahmen den 69-jährigen Tatverdächtigen in Gewahrsam. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

