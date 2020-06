Stand: 21.06.2020 16:57 Uhr

Vechta: 31-Jähriger stirbt nach Schüssen

Ein 31-jähriger Mann ist gestorben, nachdem in der Nacht zu Sonntag in Vechta auf ihn geschossen worden war. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, wurden die Beamten gegen 3.15 Uhr wegen Schüssen auf einem Parkplatz alarmiert. Eine gute halbe Stunde später entdeckte medizinisches Personal das leblose Opfer vor dem Krankenhaus in Bassum (Landkreis Diepholz). Der 31-Jährige hatte eine Schussverletzung und konnte nicht reanimiert werden.

Tatverdächtiger stellt sich der Polizei

Der mutmaßliche Täter, ein 40-jähriger Mann aus Vechta, meldete sich selbst bei der Polizei. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Beamten konnten zudem eine Schusswaffe sicherstellen. Nach ersten Erkenntnissen haben die beiden Personen Verbindungen ins Rocker-Milieu. Das Motiv des Schützen ist nach Angaben der Sprecherin bislang unklar.

Archiv 09:54 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Oldenburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:54 min)

Dieses Thema im Programm: Regional | 22.06.2020 | 06:30 Uhr