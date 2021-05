Urlaub: Ostfriesische Inseln hoffen auf Startsignale Stand: 03.05.2021 06:30 Uhr Wann dürfen wieder Touristen auf die Ostfriesischen Inseln? Vor einigen Wochen haben die Inselgemeinden ein Konzept vorgestellt. Heute steht ein Austausch mit der Landesregierung an.

Am Nachmittag werden die Inselbürgermeister per Videokonferenz mit Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) und Umweltminister Olaf Lies (SPD) über ihr Konzept sprechen. Die Verantwortlichen auf den Inseln hoffen auf ein klares Signal von der Landesregierung.

Änderungsvorschläge erwartet

Der Tourismusbranche gingen die Reserven aus, sagte Borkums Bürgermeister Jürgen Akkermann (parteilos) und verwies auf das "gute" Konzept der Inselgemeinden. Er sei positiv gespannt, mit dem wissenschaftlich begleiteten Konzept sei "einiges" auf den Ostfriesischen Inseln möglich. Akkermann geht allerdings auch davon aus, dass Änderungsvorschläge von der Landesregierung kommen werden. Für den Start brauchen die Inseln zudem einen Vorlauf: Zwei bis drei Wochen seien nötig, um Betriebe und Testkapazitäten hochzufahren, hieß es.

Doppelte Teststrategie

Das Öffnungskonzept sieht vor, dass Übernachtungsgäste zunächst bei der Anreise einen negativen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test vorlegen müssen - ansonsten kommen sie nicht auf die Inseln. Zwei Tage nach der Anreise sollen die Gäste dann noch einmal getestet werden. Erst mit einem weiteren negativen Ergebnis können sie dann alle touristischen Angebote nutzen, etwa in der Außengastronomie essen und trinken oder auch Freizeitangebote annehmen.

Tagesausflügler zunächst außen vor

Zum Konzept gehört auch, dass neben den Übernachtungsgästen auch die Insulanerinnen und Insulaner sowie Beschäftigte im Tourismus getestet werden. Tagesausflügler sollen dagegen erst später wieder auf die Inseln kommen dürfen. Das sei der zweite Schritt der Öffnungsphase, hieß es.

Parallelen zu Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein hat seit Mitte April den Tourismus unter strengen Auflagen in einzelnen Modellregionen hochgefahren. In Niedersachsen sorgt das für Wehmut. Die Modellprojekte im Nachbarbundesland unterschieden sich "nicht wesentlich" von dem, was die Ostfriesischen Inseln planten, sagte Göran Sell, Geschäftsführer der Marketinggesellschaft der Ostfriesischen Inseln. Eine Wettbewerbsverzerrung sei zu befürchten.

