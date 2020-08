Stand: 17.08.2020 17:27 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Unwetter in Papenburg: "Land unter" im Krankenhaus

Ein Unwetter samt Starkregen hat am Montagvormittag für Überschwemmungen in Papenburg (Landkreis Emsland) gesorgt. Mehrere Straßen und zahlreiche Keller wurden überflutet. Betroffen war dabei auch ein Teil des Marienhospitals. Eine Einfahrt und die Rettungswache im Kellergeschoss standen unter Wasser.

Keine Patientenaufnahme möglich

Das Krankenhaus konnte deshalb zwischenzeitlich keine liegenden Notfallpatienten aufnehmen, teilte eine Sprecherin mit. Die Feuerwehr pumpte größere Wassermengen aus den betroffenen Gebäudeteilen. Mehr als 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Videos 00:33 Land unter in Seesen Heftige Regenfälle haben am Sonntag in Seesen (Landkreis Goslar) die Straßen unter Wasser gesetzt. Die Kanalisation war von den Wassermassen überfordert. Video (00:33 min)

Entwarnung in Seesen

Erst am Sonntag hatte Starkregen in Seesen (Landkreis Goslar) das Erdgeschoss eines am Hang gelegenen Krankenhauses unter Wasser gesetzt. Patienten mussten dort kurzzeitig verlegt. Am Montag normalisierte sich die Lage: Nach Angaben eines Kliniksprechers sollten Patiententermine wie geplant stattfinden.

