Stand: 22.12.2020 12:07 Uhr Untersuchung zeigt: Wälder im Nordwesten viel zu trocken

Die Wälder im Nordwesten des Landes sind zu trocken. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in den Osenbergen bei Oldenburg. Theoretisch müßte es jetzt wochenlang durchregnen, damit die Wälder heil durch den Sommer kommen, sagte Forschungsleiter Karsten Mohr. Die Nadelwälder im Nordwesten hätten erst ein Drittel des nötigen Niederschlags abbekommen. An den Wurzeln komme nichts an, Fichten und Douglasien sterben, so Mohr. Für die Förster bedeute das in den kommenden Jahrzehnten: Mehr Laub als Nadelbäume pflanzen - die brauchen weniger Wasser, seien aber weniger gut für die Holzproduktion geeignet. Ein Sprecher der Förster sagte: Der Umbau der Wälder habe bereits vielerorts begonnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.12.2020 | 13:30 Uhr