Uniper plant Wasserstoff-Speicher in Krummhörn Stand: 11.04.2022 19:10 Uhr Das Unternehmen investiert will rund zehn Millionen Euro investieren, um in Krummhörn (Landkreis Aurich) die Speicherung von grünem Wasserstoff zu testen.

"Unser Ziel ist es, eine Speicherlösung für grünen Wasserstoff in kommerziellem Maßstab zu entwickeln", erklärte der Vorsitzende für das Energiespeichergeschäft bei Uniper, Doug Waters, am Montag. Die bestehenden Gasspeicher in Deutschland seien auf Erdgas ausgerichtet, für die Verwendung von Wasserstoff müssten sie umgerüstet werden.

Bis 2024 soll Speicher in Betrieb gehen

Nach eigenen Angaben investiert der deutsche Energiekonzern aus Düsseldorf rund zehn Millionen Euro in das Projekt in Krummhörn bei dem ein Speicher mit einer Kapazität für 250.000 Kubikmeter Wasserstoff geschaffen werden soll. Bis 2024 soll der Speicher in Krummhörn in Betrieb gehen. Durch die geographische Nähe zu Wilhelmshaven könne das Projekt zudem mit dem Uniper Projekt "Green Wilhelmshaven" zusammengeführt werden, teilte der Konzern mit.

Nähe zu Projekt in Wilhelmshaven

In Wilhelmshaven arbeitet Uniper an zwei Projekten für grünen Wasserstoff. Dazu gehören ein Importterminal für Ammoniak und eine Großelektrolyse, die mit einer Leistung von bis zu 1000 Megawatt grünen Wasserstoff erzeugen soll. "Die Speicherfähigkeit von grünem Strom ist eines der Kernthemen der Energiewende und ein wesentlicher Baustein für eine CO2-freie Zukunft", erklärte Waters weiter. Mit dem Forschungsprojekt sollten "die Technologie und die Prozesse möglichst schnell" erprobt werden.

