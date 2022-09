Stand: 11.09.2022 19:15 Uhr Unfall in Sage - Autofahrer in Lebensgefahr

Bei einem Unfall in Sage im Landkreis Oldenburg ist am Sonntagnachmittag ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Der 84-Jährige war demnach aus bisher ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto stieß gegen einen Betonpfosten, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Seine 83 Jahre alte Ehefrau erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

