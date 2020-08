Stand: 07.08.2020 08:08 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Unfall bei Tempo 200 auf A29: Fahrer unverletzt

Ein 58-Jähriger ist mit rund 200 Kilometern pro Stunde mit seinem Auto auf der Autobahn 29 bei Rastede (Landkreis Ammerland) verunglückt und unverletzt geblieben. Der rechte Hinterreifen des Wagens war bei voller Fahrt geplatzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über seinen Wagen und prallte zweimal in die Mittelleitplanke und schleuderte dann in den Grünstreifen. Für die Bergungsarbeiten war die Autobahn in Fahrtrichtung Wilhelmshaven für rund eineinhalb Stunden gesperrt.

