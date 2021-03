Stand: 01.03.2021 07:43 Uhr Unfall: Betrunkener Lkw-Fahrer wehrt sich gegen Alkoholtest

Ein Lkw-Fahrer hat einen Unfall verursacht, als er laut Polizei auf der Autobahn 28 beim Autobahndreieck Oldenburg-West unvermittelt nach links ausscherte. Ein Autofahrer habe nicht mehr ausweichen können, es habe aber nur einen Blechschaden gegeben, so die Polizei. Verletzt worden sei niemand. Ein Atemalkoholtest am Unfallort ergab bei dem Fahrer einen Wert von 2,3 Promille. Anschließend wollten die Beamten dem Mann auf der Polizeiwache Blut abnehmen lassen. Dabei wehrte er sich den Angaben zufolge mit Händen und Füßen. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die Beamten übergaben den Fahrer in die Obhut seines Arbeitgebers.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.03.2021 | 05:30 Uhr