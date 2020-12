Stand: 17.12.2020 07:48 Uhr Unfall: Betrunkener Autofahrer landet im Straßengraben

In Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) ist ein alkoholisierter Autofahrer von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren. Ein Ersthelfer bemerkte laut Polizei am frühen Donnerstagmorgen das Wrack am Straßenrand und kümmerte sich um den verletzten 19-Jährigen. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Wie schwer der 19-Jährige verletzt wurde, war laut Polizeiangaben noch unklar.

