Stand: 18.10.2020 11:50 Uhr Unbesetztes Auto stürzt ins Auricher Hafenbecken

Kein alltäglicher Einsatz für die Feuerwehr in Aurich. Am Sonnabend ist ein Pkw gegen 18.30 Uhr in das Hafenbecken gerollt - glücklicherweise ohne Insassen. Wie die Feuerwehr meldete, hatte sich das Fahrzeug verselbständigt. "Wir konnten nach der ersten Erkundung relativ schnell Entwarnung geben", sagte Heiko Klaaßen, stellvertretender Ortsbrandmeister und Einsatzleiter. "Wir wussten, dass keine Person im Fahrzeug ist und konnten deswegen das Fahrzeug in Ruhe bergen." Während das Auto noch unter Wasser war, legte eine Bootsbesatzung Ölsperren, um eine Verschmutzung des Wassers zu verhindern. Ein Abschleppwagen zog den Pkw mit einem Kran aus dem Wasser. Warum der Wagen in das Becken gerollt ist, ist unklar.

VIDEO: Aurich: Auto rollt ins Hafenbecken (1 Min)

