Stand: 16.07.2021 11:00 Uhr Unbekannte verletzen erneut Pferd im Landkreis Stade

Erneut ist ein Pferd auf einer Weide im Landkreis Stade von unbekannten Tätern verletzt worden. Einer sechsjährigen Hannoveraner-Stute wurden Schnittverletzungen im Bereich der Genitalien zugefügt. Wie die Polizei mitteilte, dürfte sich die Tat zwischen Sonntag und Mittwoch ereignet haben. Die Stute stand auf einer Weide in Freiburg (Elbe). Im benachbarten Drochtersen hatte ein ebenfalls noch Unbekannter vor zwei Wochen zwei Stuten an den Beinen verletzt - eines der Tiere so schwer, dass es eingeschläfert werden musste. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass es sich um denselben Täter handelt und bitte die Bevölkerung um Hinweise.

