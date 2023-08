Unbekannte bauen Tempo-Schilder ab - Tausende Autofahrer geblitzt Stand: 01.08.2023 11:08 Uhr Auf der B212 bei Brake (Landkreis Wesermarsch) sind mehrere Tausend Autofahrende geblitzt worden. Der Grund: Unbekannte hatten die Schilder für das Tempo-Limit abgebaut - und zwar mehrfach.

Wegen Bauarbeiten hatten die Behörden ein Tempolimit von 70 Kilometern pro Stunde auf der B212 bei Brake festgelegt. Ein fester Blitzer kontrolliert an der Stelle die Geschwindigkeit. Als die Strecke wieder frei zu sein schien, beschwerten sich in den sozialen Medien immer wieder Autofahrende, dass sie trotzdem geblitzt worden seien. Der Grund: Tatsächlich sollte das Tempolimit noch sechs Wochen weiter gelten, um die Griffigkeit der neuen Straße zu testen. Doch die entsprechenden Schilder verschwanden immer wieder.

Viele Geschwindigkeits-Verstöße werden nicht geahndet

"An fast allen Tagen wurden die Tempo-70-Schilder demontiert oder in den Seitengraben geworfen, sodass zeitweise nicht für alle Autofahrerinnen und Autofahrer die reduzierte Höchstgeschwindigkeit erkennbar war", sagte Landrat Stephan Siefken (parteilos). Der Landkreis werde deshalb nur Geschwindigkeitsverstöße von mehr als 100 Kilometer pro Stunde verfolgen. Auf der Straße ist nun wieder Tempo 100 erlaubt, Hinweis-Schilder warnen vor "Schleudergefahr bei Nässe und Schmutz". Der Landrat verurteilte den Vandalismus und warnte vor Nachahmung: "Das mutwillige Entfernen von Schildern ist strafbar. In diesem Fall hat der Vandalismus das Unfallrisiko im Baustellenbereich zusätzlich erhöht und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer in unverantwortlicher Weise gefährdet."

