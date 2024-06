Stand: 17.06.2024 18:40 Uhr Betrunken am Steuer: Mann fährt zweimal gegen Polizeiauto

In Oldenburg ist ein 45 Jahre alter Autofahrer am Sonntag gegen 3.15 Uhr gegen einen parkenden Streifenwagen gefahren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei dem Zusammenstoß habe er den Angaben zufolge beinahe einen 44 Jahre alter Polizeibeamten erfasst. Anschließend ergriff der 45-Jährige mit seinem SUV die Flucht. Der Beamte verfolgte gemeinsam mit einer Kollegin das Auto, das schließlich mit Warnblinklicht anhielt. Als der Polizeiwagen dahinter zum Stehen kam, fuhr der 45-Jährige rückwärts gegen diesen. Danach setzte der Mann seine Flucht fort, hielt laut Polizei aber wenige Hundert Meter weiter erneut an. Da er sich gegen die Aufforderungen der Polizei wehrte, wurde der Mann zu Boden gebracht und dabei leicht verletzt. Der 45-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, wo auch eine Blutprobe erfolgte. Ein Atemalkoholtest hatte 2,14 Promille ergeben. Nach Schätzung der Polizei entstand ein Schaden von mindestens 8.000 Euro.

