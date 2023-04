Stand: 14.04.2023 18:15 Uhr Unbekannte stehlen in Bad Sachsa 70er-Schild neben Blitzer

Unbekannte haben auf der B247 bei Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) ein Geschwindigkeitsbegrenzungs-Schild entfernt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Landkreis wenige Tage zuvor an dieser Stelle einen mobilen Blitzer aufgestellt. Da die Autofahrer in Richtung Thüringen durch den Diebstahl des 70er-Schilds eventuell nicht über das Tempolimit informiert gewesen sein könnten, werde die Bußgeldstelle Geschwindigkeitsüberschreitungen an dieser Stelle in der Zeit vom 7. bis 9. April nicht verfolgen, sagte ein Sprecher des Landkreises. Die Polizei hat nach eigenen Angaben ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln eingeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.04.2023 | 13:30 Uhr