Unbekannte legen Rollator auf Bahnstrecke Osnabrück-Oldenburg

Unbekannte haben am Sonntagabend zwischen Osnabrück und Oldenburg einen Rollator auf die Schienen gelegt und damit einen Zug der Nordwestbahn erheblich gefährdet. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte der aus Osnabrück kommende Zug mit dem Rollator und kam durch eine Schnellbremsung zum Stehen. Von den rund 180 Fahrgästen der Bahn kam den Angaben zufolge niemand zu Schaden. Bundespolizisten fanden an den Gleisen die Trümmer des Rollators. Durch den Zusammenstoß sei der Zug beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Erst nach einer technischen Überprüfung konnte er demnach weiterfahren. Die Polizei weist darauf hin, dass Eingriffe in den Bahnverkehr strafbar sind. Außerdem könnten die Bahngesellschaften bis zu 30 Jahre nach der Tat zivilrechtliche Forderungen geltend machen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefonnummer: (0441) 21 83 80

