Stand: 01.08.2022 17:23 Uhr Umweltverbände kritisieren LNG-Terminal in Wilhelmshaven

Die Umweltschutzverbände NABU und BUND haben in einer gemeinsamen Erklärung das beschleunigte Planfeststellungsverfahren für das geplante Flüssiggas-Terminal in Wilhelmshaven kritisiert. Auch vor dem Hintergrund einer drohenden Notlage bei der Gasversorgung dürften die Ziele der Energiewende nicht aufgegeben werden, forderten die beiden niedersächsischen Landesverbände am Montag. Der Ausstieg aus den fossilen Energieträgern müsse konsequent weiterverfolgt werden. Die Energieversorgung dürfe nicht zulasten geschützter Lebensräume und Arten gesichert werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiewende Erdgas Energie