Ultraleichtflugzeug in Sande abgestürzt: Zwei Tote Stand: 02.05.2022 14:20 Uhr In Sande (Landkreis Friesland) ist heute Mittag ein Ultraleichtflugzeug abgestürzt. Die beiden Insassen kamen dabei ums Leben. Die Ursache für den Absturz ist noch unklar.

Das Ultraleichtflugzeug hatte zunächst zu einem Ausflug vom JadeWeserAirport im Ortsteil Mariensiel abgehoben. Dann musste es nach ersten Erkenntnissen der Polizei aufgrund eines technischen Problems, über das aktuell noch nichts weiter bekannt ist, die Landebahn wieder ansteuern. Dabei stürzte es ab. Die beiden Personen, die sich im Flugzeug befanden, wurden tödlich verletzt. Angaben zu ihrer Identität machte die Polizei zunächst nicht.

Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen ist informiert

Nach Angaben der Polizei ist der Absturz möglicherweise auf einen Strömungsabriss zurückzuführen. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen (BFU) in Braunschweig wurde über den Vorfall informiert. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei kündigte zeitnah weitere Informationen an.

