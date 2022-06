Stand: 11.06.2022 17:41 Uhr Überladener Autotransporter beschädigt Brücken auf A27

Ein überladener Autotransporter hat auf der A27 im Landkreis Osterholz offenbar mehrere Brücken bei der Durchfahrt beschädigt. Die Polizei stoppte den Lkw bei Schwanewede. Dabei stellte sich heraus, dass der Transporter die zugelassene Gesamthöhe um 74 Zentimeter überschritten hatte, weil er ein Fahrzeug zu viel geladen hatte. An diesem wurden erhebliche Kratzer am Dach festgestellt. Zuvor hatten sich mehrere Menschen an die Polizei gewandt und auf den Autotransporter hingewiesen. Dessen Ladung würde bei der Durchfahrt unter Brücken diese berühren. Dabei sei es unter anderem auch zu erheblichem Funkenflug gekommen, teilte die Polizei mit. Wie viele Brücken beschädigt wurden, soll nun überprüft werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.06.2022 | 09:00 Uhr