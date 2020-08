Stand: 13.08.2020 14:27 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Trockenheit: Straßenbäume benötigen Wasser

Vielerorts in Niedersachsen machen Hitze und Trockenheit Flora und Fauna zu schaffen. So auch den Straßen- und Alleebäumen in den Städten. Nicht selten werfen sie Blätter und Früchte wie Eicheln oder Kastanien viel zu früh ab, weil sie sonst ihre Nährstoffversorgung nicht aufrechterhalten können. Um die teils spärliche Begrünung in durch Versiegelung überhitzten Ortschaften zu erhalten, wässern die Kommunen - und bitten bei der Bevölkerung um Unterstützung.

Lange Trockenheit setzt Straßenbäumen zu

Damit die Pflanzen in Oldenburg während der Hitzewelle nicht eingehen, rückt Gärtner Jens Willenborg jeden Tag mit seinem Tankwagen aus. Vor allem Jungbäume müssen bewässert werden.







Hannover verbraucht täglich 350.000 Liter

In Oldenburg beispielsweise werden täglich 400 Jungbäume gegossen. Hier setzt die Stadt auf Klimabäume, die die Hitze besser vertragen. Die Stadt Hannover wässert ebenfalls wertvolle Altbäume und verbraucht täglich rund 350.000 Liter, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der Städte- und Gemeindebund bittet Anwohner darum, Straßenbäume mit Wasser zu versorgen.

