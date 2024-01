Stand: 04.01.2024 10:13 Uhr Trecker-Demo: Bauern wollen Städte im Nordwesten lahmlegen

Als Reaktion auf die Sparpläne der Bundesregierung haben Bauernverbände zu einer Sternfahrt nach Bremen aufgerufen. Rund 1.000 Landwirte aus Niedersachsen und Bremen würden am Montag mit ihren Treckern erwartet, sagte der Geschäftsführer des Bremischen Landwirtschaftsverbands, Christian Kluge. Zudem sind Aktionen mit Treckern in weiteren Städten wie Cloppenburg, Wiesmoor (Landkreis Aurich) und Emden geplant. Autofahrende müssen im Laufe des Montags mit Staus und längeren Wartezeiten rechnen, warnen die Landvolk-Verbände in der Region. Die Bundesregierung will den Landwirten finanzielle Hilfen beim Agrardiesel und der Kraftfahrzeugsteuer streichen, um Löcher im Haushalt zu stopfen.

