Proteste der Landwirte: Ampel nimmt Kürzungen teils zurück Stand: 04.01.2024 16:09 Uhr Die niedersächsische Landesregierung hat mit Bauernverbänden einen Appell veröffentlicht, um die Sparpläne der Ampel zum Agrardiesel zu stoppen. Die Bundesregierung kündigte an, die geplanten Kürzungen teils zurückzunehmen.

Die Ampel-Koalition will geplante Kürzungen von Subventionen für Landwirte teilweise zurücknehmen. Demnach soll es keine Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft geben, wie die Bundesregierung am Donnerstag mitteilte. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel werde schrittweise vollzogen. Darauf hätten sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) verständigt, so der Sprecher der Bundesregierung. Auf die Abschaffung der Begünstigung bei der Kraftfahrzeugsteuer für Forst- und Landwirtschaft werde verzichtet, um den "zum Teil erheblichen bürokratischen Aufwand" für die betroffenen Unternehmen zu vermeiden, hieß es.

Agrardiesel: Steuervergünstigung soll schrittweise wegfallen

Bei der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll eine schrittweise Reduzierung erfolgen, um den betroffenen Unternehmen mehr Zeit zur Anpassung zu geben. Im Jahr 2024 erfolgt laut Bundesregierung eine Reduzierung des Entlastungssatzes um 40 Prozent. In den Jahren 2025 und 2026 werde jeweils eine weitere Reduzierung um 30 Prozent erfolgen, so dass es für im Jahr 2026 verbrauchte Mengen keine Subvention mehr gibt. Die Rückvergütung der im Jahr 2023 verbrauchten Mengen im Jahr 2024 bleibe unverändert.

Landesregierung und Bauern appellieren an Bundesregierung

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) und fünf Verbände des Landes hatten zuvor am Donnerstag an die Bundesregierung appelliert und gemeinsam erklärt, dass Landwirtschaftsbetriebe durch das geplante Sparpaket "überdurchschnittlich" belastet würden. Vor allem kleinere Höfe könnten durch die Einführung einer Kfz-Steuer auf landwirtschaftliche Fahrzeuge die höheren Fixkosten nicht mehr tragen und würden somit zum Ausstieg aus der Landwirtschaft gedrängt werden. Landesregierung und Bauernverbände hatten ihren Appell zudem damit begründet, dass durch eine Steuererhöhung auf Agrardiesel eine Wettbewerbsverzerrung zu anderen EU-Staaten mit niedrigeren Steuern auf Agrardiesel entstehe. "Niedersachsen ist Agrarland Nummer eins und das wollen wir auch bleiben - deswegen müssen die Landwirtinnen und Landwirte bei der Transformation unterstützt und nicht zusätzlich belastet werden", sagte Ministerpräsident Weil.

Umstieg auf umweltfreundliche Antriebe noch nicht möglich

Zudem könnten Landwirtinnen und Landwirte laut Staudte infolge der höheren Kosten nicht einfach Agrardiesel einsparen: "Die technischen Möglichkeiten sind noch nicht ausreichend vorhanden, um von den fossilen Kraftstoffen wegzukommen - das geht nicht von heute auf morgen", sagte die Grünen-Politikerin. Die CDU-Landtagsfraktion hatte derweil die Landesregierung dazu aufgefordert, den Bund über eine Bundesratsinitiative dazu zu bewegen, "diese unsinnige Idee zur Haushaltssanierung aufzugeben."

Landwirte rufen erneut zu Protesten auf

Unterdessen behinderten bei einem Protest in Göttingen am Donnerstag mehr als 300 Traktoren den Verkehr in der Region. Auch am Montag sollen die Proteste der Landwirte weitergehen, dann sogar bundesweit. Allein in Bremen und Niedersachsen werden rund 1.000 Landwirte erwartet, sagte der Geschäftsführer des Bremischen Landwirtschaftsverbandes, Christian Kluge. Zudem sind Aktionen unter anderem in Cloppenburg, Wiesmoor, Emden und Braunschweig geplant. Autofahrer müssten mit Staus und längeren Wartezeiten rechnen, teilten die Landvolkverbände in der Region mit.

Hintergrund sind die ursprünglichen Haushaltssparpläne der Bundesregierung, finanzielle Hilfen für Landwirte zu streichen. Demnach sollte die bislang ermäßigte Mineralölsteuer für Agrardiesel angehoben und erstmals eine Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge erhoben werden.

