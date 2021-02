Stand: 10.02.2021 12:46 Uhr Tote Frau nach Brand in Oldenburg entdeckt

Nach einem Brand in einer Doppelhaushälfte in Oldenburg ist am frühen Mittwochmorgen eine Frau tot aufgefunden worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte ein Anwohner gegen 3.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Daches wahrgenommen und die Rettungskräfte alarmiert. Das Feuer war offenbar im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Zur Brand- oder Todesursache liegen derzeit noch keine genauen Erkenntnisse vor. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt in mehrere Richtungen.

