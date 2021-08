Tornado in Berumerfehn: Versicherungen ermitteln die Schäden Stand: 18.08.2021 08:28 Uhr Nachdem ein Tornado im Landkreis Aurich eine Schneise der Verwüstung hinterlassen hat, sichten Sachverständige die Schäden. Und das Aufräumen in den betroffenen Orten geht heute weiter.

Das ganze Ausmaß der Zerstörung in der rund 8.500 Einwohner zählenden Gemeinde Großheide lässt sich noch nicht beziffern. Bis Dienstagnachmittag waren bei der Ostfriesischen Landschaftlichen Brandkasse rund 50 Meldungen über Schäden eingegangen, wie eine Sprecherin mitteilte. Gemeldet wurden demnach vom Wirbelsturm gelöste Dachpfannen bis hin zu größeren Schäden im fünfstelligen Bereich. Sachverständige der Versicherung seien zur Begutachtung erster größerer Schäden bereits am Dienstag ausgerückt. Den Angaben des Versicherers zufolge sind bei der Brandkasse auch Tornado-Folgen in Versicherungen gegen Sturmschäden abgedeckt. Die Aufräumarbeiten werden unterdessen heute fortgesetzt.

Fünf Häuser nicht mehr bewohnbar

Fest steht, dass das Unwetter den Ortsteil Berumerfehn und Teile des angrenzenden Ortsteils Ostermoordorf verwüstet hat. Fünf Häuser sind der Feuerwehr zufolge nicht mehr bewohnbar, da Gebäudeteile durch den Sturm herausgerissen wurden. "Es ist katastrophal", sagte Bürgermeister Fredy Fischer (parteilos). Noch am Dienstag begannen Handwerker, freiwillige Helfer und Rettungskräfte mit den Aufräumarbeiten. Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung sei sehr groß, sagte Fischer. Viele Menschen würden "einfach mit anpacken". Baufirmen und Dachdecker reparierten Schäden, Hausbesitzer kehrten Trümmer zusammen.

Tornado hatte einen Durchmesser von bis zu 100 Meter

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) handelte es sich bei dem Sturm, der am Montag gegen 20.15 Uhr auf die küstennahen Orte traf, um einen mittelschweren Tornado. "Aufgrund von Augenzeugen und Videomaterial kann man eindeutig sagen, es war ein Tornado", so der DWD-Tornadoexperte Andreas Friedrich am Dienstag. Der Tornado habe Schätzungen zufolge einen Durchmesser zwischen mehreren Dutzend bis zu 100 Metern und eine Drehgeschwindigkeit zwischen 180 und 250 Stundenkilometern gehabt.

So entstehen Tornados Einer Definition des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge ist ein Tornado eine Luftsäule mit Bodenkontakt, die um eine mehr oder weniger senkrecht orientierte Achse rotiert und sich unter einer Wolke befindet. Dabei ist ein Tornado nichts anderes als eine Wind- oder Wasserhose.

Tornados können immer dann entstehen, wenn starke Temperaturgegensätze herrschen und Luft aufsteigt beziehungsweise gehoben wird - etwa, wenn sich Gewitterwolken über einer Schicht aufgeheizter Luft bilden.

Sie treten meist im Umfeld von Gewittern mit kräftigen Schauern auf oder im Bereich von sogenannten Superzellen - langlebigen Gewittern mit rotierendem Aufwind. Dementsprechend tritt das Phänomen in hiesigen Gefilden auch eher im Sommer als im Winter auf.

Umgestürzte Bäume beschädigen auch Gasleitungen

Der Feuerwehrsprecher des Landkreises Aurich, Manuel Goldenstein, hatte zuvor von einem "tornadoähnlichen" Unwetter gesprochen, das es so bislang noch nie im Landkreis gegeben habe. Viele Bäume seien umgekippt, Dächer abgedeckt, Dachfirste weggerissen und Mauerbrocken und Zäune durch die Luft gewirbelt worden. Auch einzelne Gas-, Wasser-, und Stromleitungen wurden seinen Angaben zufolge durch umgestürzte Bäume beschädigt. "Es war ein blankes Chaos", sagte Goldenstein. Wie durch ein Wunder sei aber niemand verletzt worden. Noch in der Nacht startete die Gemeinde über Soziale Netzwerke eine Suche nach Ersatzunterkünften für die betroffenen Menschen, auf die es große Resonanz gegeben habe, berichtete Bürgermeister Fischer. Letztlich seien die Bewohnerinnen und Bewohner dann aber alle bei Nachbarn untergekommen.

Augenzeuge und Betroffener: "Das ging alles so schnell"

Einer der Betroffenen war Johann Graver mit seiner Familie. Da, wo der Giebel seines Einfamilienhauses in Berumerfehn mal war, hängen nun Reste von Holzbalken und Isoliermatten. Das Wohnmobil vor der Einfahrt wurde vom Sturm einfach umgeschmissen. "In dem Moment krachte auch bei uns im Haus alles", sagte Graver. "Das ging alles so schnell."

100 Einsatzkräfte helfen betroffenen Anwohnern

Rund 100 Einsatzkräfte aus dem gesamten Landkreis Aurich waren nach dem Sturm unterwegs, um an den betroffenen Häusern nach den Bewohnerinnen und Bewohnern zu sehen und um Straßen wieder freizuräumen, sagte der Feuerwehrsprecher. Teilweise waren die Straßen durch umgekippte Bäume blockiert.

Innenminister: Gehe davon aus, dass Schäden schnell behoben werden

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) dankte in einer Mitteilung den Rettungskräften, Handwerkern und Freiwilligen. "Besonders beeindruckt haben mich die vielen Helferinnen und Helfer, die sofort bereit waren, mit ihren eigenen Geräten Hilfe zu leisten", sagte der Minister. "Ich gehe davon aus, dass die nach jetzigem Stand in erster Linie materiellen Schäden schnell und durch gemeinsames Zupacken behoben und ersetzt werden können."

Einsatz auch auf Norderney

Auch auf den Ostfriesischen Inseln richtete der Sturm am Montagabend Schäden an. Auf Norderney sicherten Feuerwehrleute am Januskopf im Westen der Insel ein Zelt, das in den vergangenen Tagen für Konzerte genutzt worden war. Den Sturmböen von bis zu 90 Stundenkilometern hielt das Zelt laut Feuerwehr nicht stand und brach teilweise zusammen. Verletzt worden sei niemand. Über Juist fegte eine Windhose über den Strand und zerstörte eine Holzhütte und wirbelte die dort stehenden Strandkörbe durch die Luft. Bei rund 60 davon entstand nach Informationen des NDR Niedersachsen Totalschaden. Teile der Strandkörbe wurden bis weit in das Inselinnere an den Goldfischteichen getragen. Hier knickten zwei Bäume und zahlreiche Äste um.

