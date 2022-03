Tötungsdelikt in Weyhe: Verdächtiger in Untersuchungshaft Stand: 31.03.2022 16:16 Uhr Ein 48-Jähriger aus Weyhe (Landkreis Diepholz) steht unter Verdacht, seine 43 Jahre alte Ehefrau im Streit getötet zu haben. Ein Richter am Amtsgericht Verden erließ einen Haftbefehl gegen den Mann.

Der von seiner Frau getrennt lebende Mann war am Mittwoch zu Besuch in der Wohnung der Frau. Hier eskalierte laut Polizei offenbar ein Streit zwischen den beiden. Der Mann soll mit einem Messer auf die Frau eingestochen haben. Die ebenfalls in der Wohnung lebende erwachsene Tochter rief die Polizei und den Rettungsdienst. Eine Notärztin konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Amtsgericht erlässt Haftbefehl

Der Mann wurde noch am Mittwoch von der Polizei festgenommen. Ein Richter des Amtsgerichts Verden erließ am Donnerstagnachmittag einen Haftbefehl gegen den 48-Jährigen. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an. Die Tochter, Zeugin der Tat, wird von Familienangehörigen und Bekannten betreut.

