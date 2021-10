Stand: 15.10.2021 14:04 Uhr Tödlicher Verkehrsunfall bei Überholmanöver auf der B72

Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagmorgen auf der B72 in Cloppenburg ein 41-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Transporter-Fahrer in Richtung Emstek und überholte im Überholverbot. Dabei stieß er mit einem ihm entgegenkommenden Lkw zusammen. Der Transporter-Fahrer wurde tödlich verletzt. Der Lkw-Fahrer, ein 23-jähriger Bohmter, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Kurz nach dem Unfall kam es in unmittelbarer Nähe zu einem Folgeunfall. Eine 28-jährige Autofahrerin übersah das Stauende und fuhr auf einen stehenden Pkw auf. Die Frau wurde leicht verletzt. Zeugen des tödlichen Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04471) 18 600 bei der Polizei zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 15.10.2021 | 15:00 Uhr