Tod in Polizeigewahrsam? Staatsanwaltschaft ermittelt Stand: 07.04.2021 20:00 Uhr Ist Qosay K. im Polizeigewahrsam erstickt und warum? Ein neues Gutachten bringt Bewegung in den Fall des toten 19-Jährigen Delmenhorsters.

von Amelia Wischnewski

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg teilte dem NDR in Niedersachsen mit, sie habe "zwei Ermittlungsverfahren gegen die namentlich noch nicht bekannten Polizeibeamten einerseits und die Rettungssanitäter andererseits eingeleitet". Grund dafür ist eine Strafanzeige der Eltern von Qosay K.. Sie wollen wissen, warum und unter welchen Umständen ihr Sohn nach der Festnahme durch die Polizei ums Leben kam.

Neues Gutachten spricht von Sauerstoffmangel

Bislang hatte die Staatsanwaltschaft eine Gewalteinwirkung von Außen als Todesursache ausgeschlossen. Grundlage war eine erste Obduktion des Leichnams. Die Anwältin der Eltern, Lea Voigt, zitiert nun aus einem zweiten, privaten Gutachten. "Laut dem Obduktionsgutachten, welches die Familie in Auftrag gegeben hat, starb Qosay K. an einem sauerstoffmangelbedingten Herz-Kreislauf-Versagen", sagt die Rechtsanwältin aus Bremen der Tageszeitung "taz". Qosay K. hat demnach keine Luft mehr bekommen. Der 19-Jährige war mit seinem Freund Mohamad al-Jammal am Abend des 5. März in einem Park in Delmenhorst, als beide von Zivilpolizisten auf Drogen kontrolliert wurden. Al-Jammal könnte bei den Untersuchungen ein wichtiger Zeuge sein.

Freund beschreibt Polizeieinsatz

Gegenüber dem NDR in Niedersachsen beschreibt er die Abläufe so: Qosay sei weggelaufen. Er selbst sei mit Handschellen an der Parkbank fixiert worden. Etwa 20 Minuten habe er dort gewartet, bis der Polizist zurück kam. Gemeinsam sind sie dann zu der Stelle gegangen, an der Qosay von der Polizei eingeholt und am Boden fixiert worden war. Al-Jammal beschreibt, wie ein Beamter auf seinem Freund kniete. Mittlerweile sollen fünf Polizisten und eine Polizistin anwesend gewesen sein. Ein Sanitäter, der nach einem Pfefferspray-Einsatz routinemäßig gerufen wird, soll ihn nicht richtig untersucht haben und Qosay unterstellt haben, er schauspielere. Die Polizei beschrieb in einer ersten Presseerklärung, Qosay K. habe sich gegen die Beamten zur Wehr gesetzt.

Wunsch nach Aufklärung

Mohamad al-Jammal hofft, dass der Tod seines Freundes genau geprüft wird : "Ich wünsche mir nur, dass alles aufgeklärt wird. Dass die akzeptieren, dass sie zu weit gegangen sind und für ihre Fehler gerade stehen." Es sei möglich, dass die Polizei keine Schuld am Tod seines Freundes habe. Er sei allerdings skeptisch geworden, als die Polizei in ihrer Pressemitteilung geschrieben habe, dass Qosay die Hilfe eines Sanitäters abgelehnt habe. "Er hat alle nach Wasser gefragt, aber niemand hat ihm welches gegeben", beschreibt al-Jammal die Situation vor Ort. Qosays Gesicht sei ganz orange gewesen vom Pfefferspray.

Polizeipräsident hatte kein Fehlverhalten gesehen

Ob Polizisten eine Schuld am Tod des 19-Jährigen tragen, ist eine von vielen offenen Fragen. Der Oldenburger Polizeipräsident Johann Kühme hatte nur zwei Tage nach dem Tod von Qosay K. in einem Interview mit dem NDR gesagt, er könne kein Fehlverhalten der Beamtinnen und Beamten in Delmenhorst erkennen. Im Gegenteil: Sie hätten schnell reagiert, als Qosay K. kurz nach seiner Festnahme in seiner Gewahrsamszelle kollabiert sei. Beobachtet hätten die Beamten das über eine Videoüberwachungsanlage, die allerdings wegen des Datenschutzes nicht aufzeichnet, so Kühme im NDR Interview.

Fotos zeigen mögliche Verletzungen

Fakt ist: Qosay K. hat den Polizeigewahrsam lebend betreten. Nur wenige Stunden später starb der Jugendliche im Krankenhaus. Auf Fotos von dort, die dem NDR vorliegen, ist der Heranwachsende kaum wieder zu erkennen. Das Gesicht ist stark angeschwollen. Eingetrocknetes Blut ist an einem Hüft-Verband zu sehen. Das Bettlaken, auf dem der junge Mann liegt, hat Blutflecken, rot getränkten Waschlappen lugen unter seinem Körper hervor. Große rote Stellen an Oberschenkel, Knie und Schienbein sind deutlich zu erkennen. Auf dem Bauch hat sich eine Beule gebildet. Schläuche führen in Nase und Mund. Qosay K. wurde bereits wenige Stunden nach der Festnahme künstlich beatmet.

Die Staatsanwaltschaft verweist darauf, dass die vollständigen Untersuchungen der Rechtsmedizin noch nicht vorliegen - weitere Auskünfte könnten aufgrund der andauernden Ermittlungen nicht erteilt werden.



