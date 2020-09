Stand: 07.09.2020 19:52 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Teurer Kampf gegen Unkraut: Feuer in Halle

In Westoverledingen (Landkreis Leer) ist am Montag eine Lagerhalle in Brand geraten und schwer beschädigt worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 250.000 Euro. Ausgelöst wurde der Brand den Angaben zufolge offenbar beim Abflammen von Unkraut. Laut Feuerwehr waren die Flammen des Brenners wohl zunächst unbemerkt unter die Außenwand der Wellblechhalle gelangt und hatten in der Halle gelagerte Möbel in Brand gesetzt. Von dort breiteten sich die Flammen weiter aus. Beinahe alles, was in dem betroffenen Hallenteil gelagert war, sei zerstört worden, darunter ein Wohnwagen. Auch Teile des Hallendachs stürzten ein. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

