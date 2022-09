Testfahrt: Wasserstoffzug knackt 1.000-Kilometer-Marke Stand: 15.09.2022 21:44 Uhr Am Donnerstag wurde ein Wasserstoffzug des Herstellers Alstom auf seine maximale Reichweite getestet. Er hat die Zielmarke von 1.000 Kilometern erreicht, es war der erste Versuch dieser Art.

Unter anderem hängt es auch vom Wetter ab, wie weit ein Wasserstoffzug fahren kann, ohne zwischendurch zu tanken. Da Dieselloks mit einer Füllung 1.000 Kilometer schaffen, war diese Streckenlänge auch der Zielwert für den Wasserstoffzug. Die Testfahrt hatte am frühen Donnerstagmorgen in Bremervörde begonnen. Der Antrieb: 250 Kilo Wasserstoff. Die Zielmarke erreichte der Zug am Abend zwischen Landshut und Mühldorf in Bayern.

Zurück wird der Zug mit Diesellok geschleppt

Normalerweise fährt der Wasserstoffzug zwischen Buxtehude, Bremerhaven und Cuxhaven. Die Rückreise soll der Wasserstoffzug am Freitagmorgen mit einer dieselbetriebenen Schlepplok antreten - denn eine Wasserstofftankstelle für Züge, die gibt es bisher nur in Bremervörde.

