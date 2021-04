Stand: 27.04.2021 11:43 Uhr Tarmstedter Ausstellung erneut abgesagt

Auch in diesem Jahr muss die größte Landwirtschaftsschau im Nordwesten, die Tarmstedter Ausstellung, abgesagt werden. Eine Schau mit täglich 42.000 Besuchern sei in Zeiten von Corona einfach nicht möglich, sagte Ausstellungs-Organisator Dirk Gieschen. Allerdings arbeiten die Organisatoren nun an einem Konzept für eine kleinere Alternative auf dem Stoppelfeld in Tarmstedt. Auch eine digitale Eröffnung soll es am 9. Juli geben.

