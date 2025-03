Stand: 21.03.2025 09:44 Uhr Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Hude

In Hude im Landkreis Oldenburg ist am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei verlor der 69-Jährige in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Nordenholzer Straße musste nach dem Unfall für zweieinhalb Stunden gesperrt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.03.2025 | 07:30 Uhr