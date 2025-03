Stand: 25.03.2025 15:36 Uhr Polizei sensibilisiert Motorradfahrer im Heidekreis

Zum Saisonbeginn hat die Polizei am vergangenen Wochenende Motorräder im Landkreis Heidekreis kontrolliert. Ziel der Kontrollen war, die Fahrerinnen und Fahrer zu sensibilisieren, wie die Polizei mitteilte. Gespräche führten die Beamten demnach mit jungen Fahranfängern als auch mit geübten Rentnern. Bereits in den vergangenen Wochen kam es zu mehreren Unfällen mit Motorrädern - immer mit Verletzten, hieß es. "Auf dem Motorrad ist das Unfall- und Verletzungsrisiko viermal höher als im Auto", sagte Polizeioberkommissar Mario Schild. Technisch waren die Motorräder bei den Kontrollen am Wochenende den Angaben zufolge in einem guten Zustand.

