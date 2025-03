Stand: 28.03.2025 20:36 Uhr Motorradfahrer im Landkreis Nienburg tödlich verunglückt

In Bücken im Landkreis Nienburg (Weser) ist am Freitagnachmittag ein 26 Jahre alter Motorradfahrer von der Straße abgekommen und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei von Freitagabend deuten die Unfallspuren darauf hin, dass der Mann zu schnell in eine Rechtskurve gefahren ist und in den Grünstreifen geschleudert wurde. Der 26-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben. Ein Rettungshubschrauber kehrte den Angaben zufolge wieder um. Das Motorrad bewertete die Polizei als Totalschaden.

