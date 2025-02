Stand: 27.02.2025 10:44 Uhr Unfall mit Motorrad: Zwei 16-Jährige werden schwer verletzt

In Wilhelmshaven sind am Donnerstagmorgen zwei 16-Jährige bei einem Unfall in der Flutstraße schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 87-jähriger Autofahrer offenbar das entgegenkommende Motorrad der Beiden beim Linksabbiegen übersehen und mit seinem Wagen touchiert. Die 16-jährige Fahrerin und der ebenfalls 16-jährige Beifahrer stürzten daraufhin und verletzten sich schwer. Die junge Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, der 16-Jährige Sozius wurde per Rettungswagen in die Klinik gebracht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wilhelmshaven