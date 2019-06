Stand: 15.06.2019 11:06 Uhr

Tag der Niedersachsen: Wilhelmshaven feiert maritim

In Wilhelmshaven hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Sonnabend offiziell den Tag der Niedersachsen eröffnet - gemeinsam mit Innenminister Boris Pistorius (SPD) und Oberbürgermeister Andreas Wagner (CDU). Besucher aus ganz Niedersachsen kommen an diesem Wochenende an der Jade zusammen. Bereits am Freitagnachmittag war der 36. Tag der Niedersachsen gestartet. Zum Auftakt gab es Musik und Showeinlagen von Artisten und Tänzern. Auch Sportvereine präsentierten sich. Die Veranstaltungsorte liegen zwischen der Innenstadt und dem Hafen. Außerdem sind in der Stadt an der Jade natürlich zahlreiche Schiffe zu sehen: Am Bontekai haben Großsegler, historische Schiffe wie die "Hydrograaf" und auch eine Fregatte der Marine festgemacht. Interessierte können die Schiffe das ganze Wochenende besichtigen. Bereits zu Beginn des Landesfestes tummelten sich Tausende Besucher am Bontekai.

Wilhelmshaven feiert den Tag der Niedersachsen Hallo Niedersachsen - 14.06.2019 19:30 Uhr In Wilhelmshaven hat der 36. Tag der Niedersachsen begonnen - und zugleich feiert die Stadt ihren 150. Geburtstag. Reporter Matthias Schuch berichtet, was geboten wird.







Sieben Themenmeilen und sechs Bühnen

Viel los ist auch am Südstrand: Dort stellt sich Niedersachsen auf einer großen Tourismus-Meile vor. Heiß begehrt dürften am voraussichtlich sonnigen Wochenende die Strandkörbe sein. Auch die Südstadt mit der Jadeallee und der Rhein- und Weserstraße ist zur Festmeile geworden. Auf sieben Themenmeilen präsentieren sich zahlreiche Vereine und Institutionen aus dem ganzen Land. Dabei geht es um Umwelt und Technik, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sowie Kirche. Auf insgesamt sechs Bühnen gibt es Programm. Bis Sonntagabend werden rund 300.000 Besucher erwartet.

Das sind die Veranstaltungs- und Bühnenzeiten

Sonnabend, 15. Juni



Festmeilen: 10 bis 20 Uhr

Bühnen 1 bis 5: 10 bis 2.30 Uhr

Bühne 6: 10 bis 3 Uhr

Sonntag, 16. Juni



Festmeilen: 11 bis 18 Uhr

Bühnen 1 bis 6: 11 bis 18 Uhr

Trachten- und Festumzug: Start 15.15 Uhr am Südstrand

Hallo Niedersachsen live aus Wilhelmshaven

Auch das NDR Fernsehen ist vor Ort: Hallo Niedersachsen sendet ab 19.30 Uhr live vom Südstrand und berichtet von den Festmeilen. Moderatorin Antje Wöhnke begibt sich auf die Spur von Teilnehmern und Aktionen. Nach der Eröffnung mit Ministerpräsident Weil geht es mit der DLRG auf Tauchstation. Außerdem gibt es natürlich Interviews mit Besuchern und Ehrenamtlichen.

Seit 1981: Tag der Niedersachsen

Der Tag der Niedersachsen ist ein dreitägiges Landesfest, das seit dem Jahr 1981 organisiert wird. Veranstaltungsort ist jeweils eine niedersächsische Stadt. Das Fest fand bis 2015 jährlich statt - mittlerweile nur noch im Zwei-Jahres-Rhythmus. Wilhelmshaven ist zum ersten Mal Ausrichter des Landesfestes. Weitere Infos zum Tag der Niedersachsen in Wilhelmshaven gibt es auf der offiziellen Webseite.

Tag der Niedersachsen: Am Wasser gebaut











