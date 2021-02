Stand: 12.02.2021 08:03 Uhr Syke: Ermittlungen nach Brandanschlag eingestellt

Knapp ein Jahr nach einem Brandanschlag auf ein von Zuwanderern betriebenes Restaurant in Syke sind die Ermittlungen jetzt eingestellt worden. Es habe sich kein Täter ausfindig machen lassen, sagte ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Verden. Nach zwei ähnlichen Anschlägen auf Lokale in Ganderkesee und in Gnarrenburg wird dagegen weiterhin ermittelt. Einen Zusammenhang zwischen den drei Taten sehen die Ermittler bisher nicht. Am Sonnabend findet in Syke eine Solidaritätskundgebung unter dem Motto "Rechtem Terror entgegentreten“ statt. Die Veranstalter - darunter der Flüchtlingsrat Niedersachsen - vermuten, dass die drei Anschläge von Neonazis verübt wurden.

