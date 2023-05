Stand: 24.05.2023 20:59 Uhr Suche nach Gas vor Borkum - Niederlande erlauben Testbohrungen

Das niederländische Gasförderunternehmen OneDyas wird mit Erlaubnis der niederländischen Regierung in der Nordsee nach weiteren Gasvorkommen suchen. Das Erkundungsgebiet liegt demnach rund 30 Kilometer nördlich von Borkum und grenzt an ein mögliches Fördergebiet, das sich auf deutsches Hoheitsgebiet erstreckt. Eine Unternehmenssprecherin sagte dem NDR in Niedersachsen, dass in dem neuen Gebiet zunächst von einer mobilen Plattform testweise nach Gas gebohrt werden soll. Dies müsse innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein. Im April hatte ein Gericht in Den Haag die Bauarbeiten zur Vorbereitung von Gasbohrungen in einem angrenzenden Gebiet im Wattenmeer auf Eis gelegt. Dort darf One-Dyas vorerst keine feste Bohrplattform errichten.

