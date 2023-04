Gericht stoppt Gasbohrung vor Borkum - vorerst Stand: 25.04.2023 13:04 Uhr Die geplante Gasbohrung vor Borkum ist vorerst gestoppt. Ein Gericht in Den Haag habe dem Antrag mehrerer Umweltverbände und der Stadt Borkum zugestimmt, so Borkums Bürgermeister Jürgen Akkermann.

Diese hatten gegen den Aufbau einer geplanten Bohrplattform geklagt. Das niederländische Öl- und Gasunternehmen One Dyas darf nun nicht mit den Vorarbeiten für die Plattform beginnen, bevor die Klage gegen die Genehmigung entschieden ist. Nach Informationen des NDR in Niedersachsen wird eine endgültige Entscheidung im September erwartet. Borkums Bürgermeister Akkermann (parteilos) zeigte sich erleichtert, dass die Bedenken der Insulaner ernst genommen worden seien.

Kläger befürchten dauerhaften Schaden an einem Riff

One Dyas hatte von der Regierung in Den Haag eine Lizenz erhalten, um nach Erdgas zu bohren. Zur Vorbereitung wollte der Konzern im Mai eine Bohrplattform in niederländischen Gewässern errichten. Nach Angaben der Kläger befindet sich aber auf der Höhe dieses Gebietes auf deutscher Seite ein Riff. Es reicht nach einem Gutachten der Deutschen Umwelthilfe auch bis auf die niederländische Seite. Die Kläger führen an, dass es sich um ein europäisch geschütztes Naturgebiet handele.

