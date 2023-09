Stand: 26.09.2023 22:36 Uhr Studie: Unfall an Gasbohrstelle vor Borkum gefährdet Schutzgebiete

Bei einem Unfall auf der geplanten Bohrplattform vor Borkum kommt es wahrscheinlich zu Verunreinigungen von Schutzgebieten und von schützenswerte Steinriffen. Das teilte Greenpeace am Dienstag in Hamburg. Die Umweltorganisation hatte in einer Studie Simulationen mit Bojen durchgeführt: Sie sind demnach von der geplanten Bohrstelle in der Nordsee nach spätestens 48 Stunden zum Naturschutzgebiet Borkum Riffgrund getrieben worden. "Wenn die niedersächsische Landesregierung dieses Projekt genehmigt, stimmt sie der Zerstörung von Naturschutzgebieten zu und gefährdet Artenvielfalt vor der eigenen Haustür", sagt Manfred Santen von Greenpeace. Der niederländische Gas-Konzern One-Dyas will ab Ende 2024 aus einem grenzübergreifenden Gebiet in der Nordsee Erdgas fördern. Die Bohrungen sollen auf niederländischem Territorium nahe Borkum beginnen und unter dem Meeresboden horizontal auf deutsches Gebiet vordringen.

Weitere Informationen Gasbohrungen vor Borkum: Hauptverfahren in Den Haag beginnt Unter anderem die Deutsche Umwelthilfe hatte gegen das Projekt geklagt. Mit einem Urteil wird in einigen Wochen gerechnet. (25.09.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Gas