"Spirit of Discovery" macht in Emder Hafen fest Stand: 08.07.2022 14:49 Uhr Im Emder Hafen hat das erste Mal seit Jahren ein größeres Kreuzfahrtschiff angelegt. Die "Spirit of Discovery" hat am Freitag mit 1.000 Reisenden an Bord am Nordkai festgemacht.

Das Schiff ist damit quasi zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Es wurde vor drei Jahren von der Meyer Werft in Papenburg gebaut. Bei der Überführung in Richtung Nordsee passierte die "Spirit of Discovery" damals Emden.

VIDEO: "Spirit of Discovery" erfolgreich überführt (27.05.2019) (1 Min)

Touristen besuchen Borkum, Papenburg und Greetsiel

Nun organisierten die Stadt und die Agentur der Reederei Saga Cruises für die meist aus Großbritannien stammenden Touristen ein Programm mit Tagesausflügen. Die Touren führten nach Borkum, Papenburg und Greetsiel, auch Stadtführungen in Emden wurden angeboten. "Wir sind glücklich, dass das geklappt hat", sagte die Leiterin des Emder Stadtmarketings, Martje Merten.

Von Emden geht's zurück nach Südengland

Das letzte Mal, dass ein Kreuzfahrtschiff in Emden einen Stopp einlegte, war laut Stadt im Jahr 2014. Normalerweise legen die Ozeanriesen eher am Terminal in Bremerhaven an. Diesmal habe sich die Agentur der Reederei aber bewusst für Emden als Stopp entschieden, sagte Merten. "Wir wollen das natürlich gern verstärken." Am Freitagabend ist geplant, dass sich die "Spirit of Discovery", die zuvor auf der Nordsee unterwegs war, auf den Rückweg nach Dover in Südengland macht. Zunächst hatten die "Emder Zeitung" und die "Ostfriesen-Zeitung" berichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.07.2022 | 15:00 Uhr