Stand: 18.08.2020 15:46 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

"Spirit of Adventure": Emspassage verschoben

Die Meyer Werft wird das neue Kreuzfahrtschiff "Spirit of Adventure" später überführen als ursprünglich geplant. Die Reederei Saga Cruises habe um eine Verschiebung des Termins gebeten, sagte Werftsprecher Peter Hackmann in Papenburg (Landkreis Emsland). Mit der späteren Überfahrt soll das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus an Bord minimiert werden: Je länger das Schiff bei der Meyer Werft liege, desto mehr Innenausbauten könnten in Papenburg erledigt werden, so Hackmann. Damit verringere sich die Zahl der Mitarbeiter, die während der Emspassage an Bord sein müssten. Außerdem seien die Wasserstände derzeit nicht optimal. Ursprünglich sollte die "Sprtit of Adventure" Mitte August überführt werden - jetzt peilt die Werft das Ende des Monats an. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.

Meyer Werft dockt "Spirit of Adventure" aus Trotz der coronabedingten Kurzarbeit hat die Papenburger Meyer Werft am Freitag die "Spirit of Adventure" ausgedockt. Das Kreuzfahrtschiff soll im August über die Ems überführt werden.

