Stand: 03.09.2020 13:44 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Spetzerfehn: Paketbote klaut Paket aus Briefkasten

In Spetzerfehn (Landkreis Aurich) hat ein Paketbote ein Paket in den Briefkasten einer Familie gelegt - und offenbar gleichzeitig ein anderes Paket gestohlen. Diese Sendung hatte nämlich kurz zuvor der Paketbote eines anderen Unternehmens dort hineingeworfen. Der Familie wäre das zunächst wohl gar nicht aufgefallen, hätte nicht zufällig eine Überwachungskamera an ihrem Haus das Geschehen gefilmt.

Polizei konfrontiert Boten mit Filmmaterial

Daraufhin erstatteten die Geschädigten Anzeige bei der Polizei. Das Material aus der Überwachungskamera brachten sie gleich mit. So konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter schnell ausfindig machen. Die Beamten haben den Mann mit den Aufzeichnungen konfrontiert, gestanden hat er den Diebstahl allerdings nicht, wie Polizeisprecher Jörg Mau sagte: "Wir müssen noch ein, zwei Vernehmungen machen, um ihn davon zu überzeugen, dass er die Tat von sich aus zugibt." Sollte der Mann für die Tat verurteilt werden, könnte ihm laut Mau bis zu einem Jahr Haft drohen.

Weitere Informationen Ärger mit Paketdienst: Die Rechte der Kunden Wenn Pakete verspätet oder beschädigt ankommen oder gar nicht zugestellt werden, ist der Ärger über den Paketdienst oft groß. Welche Rechte haben Kunden? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.09.2020 | 17:00 Uhr