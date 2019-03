Stand: 19.03.2019 11:43 Uhr

"Spectrum of the Seas" geht auf erste große Fahrt

Die "Spectrum of the Seas" wird heute die Papenburger Meyer Werft verlassen und auf ihre erste Fahrt gehen. Die Ems-Überführung ist für heute Abend geplant. Wann es genau los geht, entscheidet die Papenburger Meyer Werft in Abhängigkeit von den Wetterbedingungen wie immer kurzfristig. Aktuell führt die Ems für eine Überführung noch zu viel Wasser. Heute Nachmittag wird die "Spectrum" laut Meyer Werft im Hafenbecken zunächst in Position gebracht. Anschließend sollen Schlepper das Schiff mit dem Heck voraus in die Nordsee bugsieren. NDR.de überträgt das Ereignis live.

Derzeit vorgesehener Zeitplan der Emsüberführung

Dienstag, 19. März



ca. 18 Uhr: Ab Werft

ca. 18.30 Uhr: Schiff in Warteposition (Papenburg)

ca. 19:00 Uhr Passieren der Dockschleuse (Papenburg)

ca. 1.30 Uhr: Passieren der Friesenbrücke (Weener)

ca. 6 Uhr: Passieren der Jann-Berghaus-Brücke (Leer)

ca. 10.15 Uhr: Ankunft Emssperrwerk (Gandersum)

ca. 11.45 Uhr: Passieren Emssperrwerk

ca. 13.15 Uhr: Passieren Emden

Die Meyer Werft weist darauf hin, dass je nach Wind- und Wetterlage sowie Wasserständen kurzfristige Zeitverschiebungen möglich sind.

Emssperrwerk in Gandersum muss geschlossen werden

Der Ozeanriese wird die Emsfahrt rückwärts absolvieren. So lässt er sich besser manövrieren. Zwei Schlepper unterstützen das Kreuzfahrtschiff. Bis zur Überführung bleibt das Schiff im Werfthafen, wo weitere Ausrüstungsarbeiten und Erprobungen an Bord geplant sind. Der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) bereitet sich indes auf die Überführung vor. Dafür muss erneut das Emssperrwerk im ostfriesischen Gandersum geschlossen werden. Ziel der "Spectrum" ist das niederländische Eemshaven. Die Ankunft dort ist am Donnerstag geplant. Nach technischen und nautischen Erprobungen macht das Schiff später in Bremerhaven fest, wie die Meyer Werft mitteilte.

Zeitverzug beim Schiffs-Ausbau

An Bord der "Spectrum" gehen die Arbeiten unterdessen weiter. Nach einem Bericht der "Ostfriesen-Zeitung" ist die Meyer Werft beim Ausbau mit etwa zehn Tagen im Verzug. Es habe deshalb eine Betriebsvereinbarung über Mehrarbeit gegeben. Auch an Sonnabenden werde aktuell gearbeitet. Konkretisieren wollte Werftsprecher Günther Kolbe den genauen Zeitverzug nicht. Die Werft befinde sich beim Ausbau aber in einer Aufholphase. Das Unternehmen sei jedoch zuversichtlich, dass der jüngste Neubau wie geplant abgeliefert werden kann.

Viertes Schiff der Quantum-Klasse

Die "Spectrum of the Seas" ist das vierte Schiff der sogenannten Quantum-Klasse für die Reederei Royal Caribbean. Sie hat 18 Decks und bietet bei einer Größe von rund 169.000 BRZ (Bruttoraumzahl) Platz für bis zu 4.284 Passagiere. Die Schwesterschiffe "Quantum of the Seas", "Anthem of the Seas" und "Ovation of the Seas" wurden im Herbst 2014, im Frühjahr 2015 beziehungsweise im Frühjahr 2016 an die Reederei abgeliefert. Am 1. Februar war zudem Brennstart für das fünfte Schiff der Reihe, die "Odyssey of the Seas".

Antrieb mit Marinediesel und Schweröl

Die Emsüberführungen der Kreuzfahrtschiffe sorgen wegen des schlechten Zustands der Ems stets für Protest von Umweltschützern. Die Branche stellt allmählich auf den Antrieb mit Flüssiggas (Liquefied Natural Gas, kurz LNG) um. Die "Spectrum" allerdings wird im Gegensatz zur "AIDAnova", die im Oktober überführt wurde, mit herkömmlichem Marinediesel und Schweröl angetrieben. Laut Werft-Sprecher Günther Kolbe wurde ein sogenannter Scrubber zur Reinigung der Abgase eingebaut. Außerdem verfügt das Schiff über ein sogenanntes Air-Lubrication-System. Dabei handelt es sich um eine Anlage, die unter dem Schiffsrumpf Luftblasen aufstößt. Dadurch bildet sich eine Art Luftkissen, das den Reibungswiderstand zwischen Rumpf und Wasser verringert. Nach Werftangaben können dadurch vier bis sieben Prozent Treibstoff eingespart werden.

