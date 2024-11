Spatenstich: Neue Zentralklinik in Ostfriesland entsteht Stand: 18.11.2024 11:01 Uhr In Südbrookmerland (Landkreis Aurich) entsteht in den nächsten Jahren eine lange Zeit umstrittene neue Zentralklinik. Sie soll die Krankenhäuser in Aurich, Emden und Norden ersetzen. Heute ist Spatenstich.

Dazu wird der niedersächsische Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) erwartet. Der Krankenhaus-Neubau kostet laut Landesregierung fast 800 Millionen Euro - 460 Millionen Euro davon sind nach früheren Angaben Fördermittel von Bund und Land. Bis Ende des laufenden Jahrzehnts soll der Neubau fertig sein. Der Klinikverbund Aurich-Emden-Norden plant die neue Zentralklinik.

Weitere Zentralkliniken in Niedersachsen geplant

Das Zentralklinikum soll 800 Betten fassen und die Kliniken in Aurich, Emden und Norden ersetzen. Das Vorhaben war lange Zeit umstritten, in zwei Bürgerentscheiden wurde darüber abgestimmt. Andere Zentralkliniken in Niedersachsen sollen unter anderem im Heidekreis und im Landkreis Diepholz entstehen.

