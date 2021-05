Stand: 14.05.2021 07:35 Uhr Spahnharrenstätte: Zwei Verletzte bei Brand in Tischlerei

Beim Brand in der Werkshalle einer Tischlerei in Spahnharrenstätte (Landkreis Emsland) ist am Donnerstagabend ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei wollten zwei Männer einer nebenan wohnenden Handwerker-Familie das Feuer zunächst selbst löschen. Dabei erlitten sie Rauchgasvergiftungen. In der Halle war aus bislang ungeklärter Ursache eine Maschine in Brand geraten. Die Flammen zerstörten Teile des Dachstuhls und eine Photovoltaik-Anlage. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf ein Bürogebäude und ein Wohnhaus verhindern.

