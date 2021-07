Stand: 22.07.2021 15:23 Uhr Sonder-Impfaktion für Jugendliche im Impfzentrum Verden

Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können sich am Freitag im Impfzentrum in Verden gegen das Coronavirus impfen lassen. Voraussetzung ist die Zustimmung der Eltern sowie eine vorherige telefonische Anmeldung über die Hotline des Landes unter der Telefonnummer (0800) 99 88 665. Die ortsabhängige Bindung an das Impfzentrum wurde für die Aktion aufgehoben. Das heißt, dass auch Kinder und Jugendliche aus anderen Landkreisen sich im Impfzentrum Verden impfen lassen können. Sollten sich mehr Interessenten melden, als es Termine gibt, wird womöglich ein weiterer Impftermin angeboten, hieß es. An der vom Land initiierten Sonder-Impfaktion des Landes für Jugendiche am vergangenen Wochenende hatte das Impfzentrum in Verden nicht teilgenommen. Grund waren nach Angaben des Landkreises unaufschiebbare Zweitimpfungen.

