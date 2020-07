Stand: 15.07.2020 14:44 Uhr

Sommerferien: Küste und Harz fast ausgebucht

Die Urlaubsorte an der niedersächsischen Küste aber auch im Harz erwarten zum Start der Sommerferien wieder viele Besucher. Nach Angaben der Tourismusverbände sind die Orte trotz Corona-Auflagen sehr gut ausgelastet, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Ferienhäuser und -wohnungen nahezu ausgebucht

In vielen Orten gebe es nur noch vereinzelt freie Unterkünfte, so eine Sprecherin des Tourismusverbandes Nordsee. Von Greetsiel im Landkreis Aurich über das Wangerland im Landkreis Friesland bis zur Wurster Küste im Landkreis Cuxhaven seien vor allem die Ferienhäuser und Ferienwohnungen nahezu ausgebucht. Urlauber sollten sich vor der Anreise über freie Kapazitäten informieren. Eventuell hätten Spontanurlauber aber noch Chancen, in Hotelzimmern unterzukommen.

Videos 02:13 NDR Fernsehen: Hallo Niedersachsen Norderney erweitert Maskenpflicht für Innenstadt NDR Fernsehen: Hallo Niedersachsen Wegen der hohen Zahl von Touristen herrscht auf Norderney die Maskenpflicht nun auch in Einkaufsstraßen. Die Abstandsregel sei nicht einzuhalten, so der Landkreis Aurich. Video (02:13 min)

Langeoog: Tagestouristen nur unter der Woche

Ähnlich sieht es auch auf den Ostfriesischen Inseln aus. Auch Tagesgäste seien grundsätzlich willkommen, heißt es von der Ostfriesische Inseln GmbH. Allerdings gibt es einige Einschränkungen: Langeoog erlaubt Tagestouristen nur unter der Woche. Die Insel Wangerooge hat wegen des Ferienstarts für das kommende Wochenende Tagestourismus verboten. Auf Norderney müssen Urlauber und Insulaner weiterhin in den Straßen der Innenstadt Mund und Nase bedecken.

Neue Gäste für den Harz

Auch im Harz wird es in den kommenden Tagen und Wochen voll: Es gebe kaum noch freie Betten, so der Harzer Tourismusverband. Besonders Familien mit Kindern hätten gebucht, darunter auch viele Gäste, die zum ersten Mal im Harz seien. Auch auf den Campingplätzen - vor allem rund um Braunlage und Goslar - dürfte es laut Verband schwer werden, spontan einen Platz zu bekommen.